وفد من حزب الله يقدم التعازي للأمين العام القائد النخالة بوفاة د. رمضان شلح

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة في مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا كبيرا من قادة حزب الله على رأسه نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المكتب التنفيذي في الحزب الشيخ هاشم صفي الدين وعدد من كبار قيادات الحزب.

وقدم الوفد التعازي بوفاة فقيد فلسطين والأمة الدكتور رمضان عبد الله شلّح ، مؤكدين على عمق العلاقة مع حركة الجهاد الاسلامي والمضي بثبات على نهج المقاومة الذي عمده الراحل الكبير.

ونقل الوفد تعازي سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

يشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة إلى أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما.