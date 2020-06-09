على_العهد.. وسم للتأكيد على نهج الأمين السابق الدكتور رمضان شلح

أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي وسم #على_العهد، والذي يأتي انطلاقا من مواقف الأمين لحركة الجهاد الاسلامي الحاج زياد النخالة، التي أكد على فيها على بقاء نهج الأمين العام السابق الدكتور الراحل رمضان شلح والوفاء له حتى النهاية.

وشارك في التدوين في حملة #على_العهد آلاف النشطاء والمدونون كطريقة لإعادة نشر الأفكار التي تبناها الأمين العام الراحل رمضان شلح، وسط تفاعل بين النشطاء في غالبية الدول العربية والاسلامية، والتي تركز على شخصية رمضان وأفكاره والنهج الذي تبناه طيلة حياته.

ونشر المدونون صورًا وفيديوهات للأمين العام السابق الدكتور الراحل رمضان شلح، والتي أكد فيها على نهج المقاومة والكفاح المسلح في وجه الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب اقتباسات له وتصريحات سابقة.





"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط عبر حسابه على "توتير": " هكذا بدأ د. رمضان عبدالله شلَّح أحد مقالاته القديمة المروسة باسم الكاتب محمد الفاتح: "هز الرمح بعود الزين وانتم يا شباب منين، احنا شباب فلسطين والنعم والنعمتين».





فيما دوّن محمد خالد على حسابه الخاص: "راية الجهاد والمقاومة سترتفع عاليا وإننا مستمرون حتى النصر وتحرير فلسطين".

أما الناشط ياسر القيشاوي فكتب عبر حسابه: " سلام على من حبها استوطن في قلوب أبناء شعبه، فوالله لم تشهد فلسطين إجماع على حب قيادي الا ما ندر منهم الأمين ابو عبد الله، د. رمضان شلح أنرت لنا الطريق على القدس ووجهت البوصلة باتجاهها الصحيح".

























