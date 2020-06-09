طائرة تحمل علم الامارات تهبط في "إسرائيل"

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بان طائرة شحن تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية، هبطت في رحلة مباشرة من أبو ظبي بمطار بن غوريون في "اسرائيل".

وأوضحت المصادر العبرية، بأن الطائرة تحمل الشعار الرسمي للخطوط الإماراتية وعلم الإمارات لأول مرة، مشيرة إلى أنه كان على متنها أجهزة تنفس اصطناعي للفلسطينيين لمصابين بـ "كورونا".

وقالت إن رحلة الطائرة تمت بالتنسيق مع "إسرائيل" والأمم المتحدة.

ورفضت السلطة الفلسطينية، أجهزة تنفس ودوية جاءت من الإمارات إلى تل ابيب، بسبب تنسيق الامارات بشكل مباشر مع "اسرائيل" دون علم السلطة.