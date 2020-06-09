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القيادي الميناوي: الدكتور رمضان شلح خلّف للأمة تراث فكري غني جدًا

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 20:58 - 09 يونيو 2020
الميناوي الميناوي
تقارير
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي عبد العزيز الميناوي، أن الدكتور الراحل الأمين العام رمضان شلح خلّف للأمة  تراث فكري غني جدا.

وقال الميناوي خلال العزاء في دمشق اليوم الثلاثاء، ان الأمين العام سيكون مصدرًا للأمة باتجاه تحرير فلسطين ووحدتها القومية ووحدتها كأمة، للقيام بدورها على مستوى العالم.

وأضاف: "الدكتور رمضان شلح هو فقيد الأمة، فقيد الشعب الفلسطيني وفقيد "العالم الحديث" الذي كان مجال اهتمامه"، مؤكدًا أنه كان يعتبر نسيج الوحدة، ومن القلة القليلة من القيادات التي جمعت بين العمل السياسي والفكري.

ويشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة إلى أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما.

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