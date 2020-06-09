الأردن تسجل ارتفاعًا في عدد الاصابات بفيروس كورونا

سجلت الأردن، اليوم الثلاثاء، 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 12 حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالوباء.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن الاصابات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 4 إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر، (6من الباكستان، و1 أثيوبيا، و1 روسيا)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 840 حالة.

وأضافت، أنه تم تسجيل، 30 حالة شفاء لهذا اليوم، بينهم 10 في مستشفى الأمير حمزة، إلى جانب 3 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، إضافة إلى 17 في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أنه تمّ إجراء (6236) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن فحوصات لـ (235014) شخصًا .