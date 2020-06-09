هيئة الأسرى تكشف عن حقيقة ادعاءات الاحتلال بشأن الأسير نظمي أبو بكر

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، عن حقيقة ادعاءات الاحتلال حول علاقة الأسير نظمي أبو بكر بمقتل الجندي الإسرائيلي في بلدة يعبد، في الثاني عشر من الشهر المنصرم.

واكدت الهيئة على لسان محاميها خالد محاجنة، أنها ادعاءات "كاذبة وملفقة"، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي.

وأوضح محاجنة، أنه زار ظهر اليوم الثلاثاء، المعتقل نظمي ابو بكر (٤٩ عاما)، من بلدة يعبد في محافظة جنين، وأنه ما زال قيد التحقيق في مركز مخابرات الجلمة بادعاء الاحتلال علاقته بمقتل الجندي الاسرائيلي.

وقال محاجنة، إن المعتقل أبو بكر يمر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، مشيرًا إلى أنه منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.

وأشار إلى أنه سيتم غدا الاربعاء عقد جلسة أخرى للأسير ابو بكر لطلب تمديد اعتقاله في محكمة سالم "الإسرائيلية".