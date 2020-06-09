ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ينعي الأمين السابق لحركة الجهاد الاسلامي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:19 - 09 يونيو 2020
الدكتور الراحل رمضان شلح الدكتور الراحل رمضان شلح
تقارير
جوال
مشاركة

نعى المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلاميّ الدكتور "رمضان عبد الله شلح" بعد صراع طويل مع المرض.

وقدّم المجلس التعازي إلى الشعب الفلسطينيّ وقيادات حركة الجهاد الإسلاميّ وكلّ الفصائل الفلسطينيّة المقاومة وكلّ حركات التحرّر في العالم على هذا الفقد الكبير.

وأكد في بيان له أنّ "الراحل كان نموذجًا للصمود الفلسطينيّ، فلم تثنِه سنين تهجيره القسريّ عن ثباته على مبادئه الجهاديّة الداعية لمقاومة الاحتلال الإسرائيليّ، ولم يرهقه الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ عن المطالبة بالوحدة الفلسطينيّة، وإنهاء هذا الانقسام عبر الدعوات المتواصلة التي غرزت أثرها في قلوب الفلسطينيّين، وأسّست له محبّة كبيرة واحترامًا بين كلّ القوى الفلسطينيّة، بل كلّ قوى محور المقاومة".

وشدّد المجلس على الثبات على مبادئ "رمضان شلح" في وحدة الصفّ العربيّ لمواجهة الكيان الصهيونيّ، والتضامن مع أمين عام حركة الجهاد الإسلاميّ "زياد النخالة" في إكمال مسيرة الراحل، حتى يتحقّق حلمه وأمله بتحرير الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات