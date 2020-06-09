ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ينعي الأمين السابق لحركة الجهاد الاسلامي

نعى المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلاميّ الدكتور "رمضان عبد الله شلح" بعد صراع طويل مع المرض.

وقدّم المجلس التعازي إلى الشعب الفلسطينيّ وقيادات حركة الجهاد الإسلاميّ وكلّ الفصائل الفلسطينيّة المقاومة وكلّ حركات التحرّر في العالم على هذا الفقد الكبير.

وأكد في بيان له أنّ "الراحل كان نموذجًا للصمود الفلسطينيّ، فلم تثنِه سنين تهجيره القسريّ عن ثباته على مبادئه الجهاديّة الداعية لمقاومة الاحتلال الإسرائيليّ، ولم يرهقه الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ عن المطالبة بالوحدة الفلسطينيّة، وإنهاء هذا الانقسام عبر الدعوات المتواصلة التي غرزت أثرها في قلوب الفلسطينيّين، وأسّست له محبّة كبيرة واحترامًا بين كلّ القوى الفلسطينيّة، بل كلّ قوى محور المقاومة".

وشدّد المجلس على الثبات على مبادئ "رمضان شلح" في وحدة الصفّ العربيّ لمواجهة الكيان الصهيونيّ، والتضامن مع أمين عام حركة الجهاد الإسلاميّ "زياد النخالة" في إكمال مسيرة الراحل، حتى يتحقّق حلمه وأمله بتحرير الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.