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"إسرائيل": 900 ألف مستوطن ضمن البطالة جراء جائحة "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:33 - 09 يونيو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، بأن 300 ألف مستخدم أعيدوا من الإجازات إلى العمل، مشيرًا إلى أنه ما يزال حوالي 900 ألف شخص في إجازات غير مدفوعة الأجر، بسبب أزمة كورونا.

وأوضح، نائب مدير عام قسم الأبحاث والتخطيط في مصلحة التشغيل أوفير بينتو، عدم وجود مؤشرات على حدوث "إقالة جماعية للمستخدمين الذين أخرجوا في إجازات قسرية".

وعطلت جائحة كورونا ما يزيد عن مليون و300 ألف عامل في "إسرائيل"، وفق بيانات أعلنت خلال الشهور الماضية.

وبدأ إخراج العمال في إجازات في شهر مارس/آذار، ولكن منذ أواسط الشهر الماضي بدأ عمال بالعودة إلى أماكن عملهم، إثر تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس.

ولكن العديد من المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ما زالت معطلة، وخاصة الفنادق، في الوقت الذي قدمت فيه حكومة الاحتلال مساعدات مالية للموظفين العاطلين عن العمل.

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