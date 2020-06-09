إليك مكونات وخطوات صناعة حلوى البسبوسة في البيت

طريقة عمل حلوى البسبوسة، حيثُ تعد البسبوسة من أشهر الأكلات بين العائلات العربية في الفقرة الاخيرة، إضافة إلى طعمها اللذيذ، وتعد حلوى البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة على موائد الافطار، كما انها تتميز عن مختلف الاصناف بأنها تقدم في المناسبات الخاصة والعامة والضيوف.

وفي هذه المقالة، سنعرض لحضراتكم طريقة عمل حلوي البسبوسة، التي تنتمي إلى الاطباق المصرية العريقة، وفي العام العشرين بعد الالفين ومع الثورة العلمية والتكنولوجية وظهور الانترنت أصبح أي شخص يمكنه معرفة مكونات الحلوى.

وما يزال موقع فلسطين اليوم الاخباري، يبث لكم افضل الأكلات والمشروبات، وفي هذه المقالة وفرنا لكم أفضل طريقة لعمل حلوى البسبوسة.

مدة تحضير البسبوسة :

وتستغرق عملية اعداد حلوى البسبوسة 10 دقائق، وطهي من 30 إلى 40 دقيقة.

مكونات حلوى البسبوسة (مقادير) :

3 أكواب من السميد الخشن.

كوب إلا ربع من اللبن الزبادي.

كوب وربع من الزبدة.

نصف كوب من جوز الهند.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف كوب من اللوز الشرائح.

لوز صحيح للتزيين.

قطر بارد.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد.

رشة من الملح.

طريقة عمل حلوى البسبوسة :

أولاً :قم بوضع (اللوز والسكر)، وبعدها اخلطهما على السرعة المتوسطة إلى الحصول على المزيج الناعم، ثم وأضف عليهما كل من السميد والملح، والزبدة ويتم الخفق جيداً.، ثم اضف جوز الهند واللبن الزبادي وماء الورد والبيكنج بودر.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، أضف بيكربونات الصودا الى ما سبق، ثم اخلطهما للحصول على المزيج المتجانس.

ثالثًا: وبعدها افرد العجينة في صينية مدهونة بالطحينية، وبعدها وزع عجينة البسبوسة، ثم قطعها بالشكل الذي تريدين، مع وضع حبة من اللوز في كل مربع أو مثلث تم تقطيعه.

رابعًا: ادخل الصينية الفرن وتترك لمدة نصف ساعة تقريباً إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم اوضع الصينية تحت الشواية لمدة دقائق إلى أن تحمر من الأعلى، ثم تخرج من الفرن.

خامسًا: وفي الخطوة الاخيرة اصب القطر البارد على البسبوسة الساخنة، وتناولها بكل صحة وشفاء.

فوائد صحية للبسبوسة :

وينصح خبراء التغذية عن تناول حلوى البسبوسة، ان تتبع تلك النصائح للحفاظ على صحة الجسم، وهي :

أولاً: استخدم الحليب خالي الدسم لتقليل السعرات الحرارية قليلاً، لأن البسبوسة بها كمية كبيرة من السكر وسعرات حرارية عالية.

ثانيًا: وينصح الخبراء مرضى السكري بالاكتفاء بقطعة صغيرة جدَا من البسبوسة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

ثالثًا: أما بالنسبة لمرضى القلب، فقدم الخبراء نصيحة بتناول البسبوسة بكميات ملائمة مع استخدام الحليب خالي الدسم، معللين ذلك أن كمية السكر العالية قد تؤدي الى السمنة مما يضغط على القلب والشرايين.