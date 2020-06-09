د. الهندي: لنا الشرف بأن نكون جزء من محور المقاومة و"إسرائيل"باتت معزولة

قال د. محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء: " لنا الشرف بأن نكون جزء من محور المقاومة، نستند إليه"، مؤكدًا أن د. رمضان شلح كان له دور مهم في التصّدي للاحتلال الاسرائيلي وهو ما جعله محط إجماع.

وأضاف د. الهندي في مقابلة على قناة فلسطين اليوم: " ان د. رمضان شلح بنى صحيفته على الاسلام وبمعانه العميق، وأن المواجهة مع العدو الصهيوني ستكون طويلة وتحتاج إلى نفس طويل وعمل دؤوب، كما انها ستغير اتجاه ومنهجًا جديدًا".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يراكم قوته في هذا الشأن ويملك حلفاء، مشدّدًا أن (اسرائيل) التي صنعها الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة اصبحت اليوم معزولة.

وذكر الهندي خلال حديثه، أننا نحتاج إلى رؤية وإلى مقاومة شعبية شاملة وكبيرة في الضفة، من أجل التصدي للمخططات الاحتلال.

وأوضح أنه إذا أرادت السلطة المراوحة مكانها، فإن الشعب الفلسطيني لن ينتظر ذلك، مبينًا أمامنا فرصة كبيرة لقيادة المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة.

وبيّن أن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف جميع الدول العربية والاسلامية ومؤسساتها، لإضعافها وتدميرها. وقال: "لنا الشرف بأن نكون جزء من محور المقاومة، نستند إليه"، في مواجه العدو.

وتابع :" اسرائيل تخشى من المقاومة في غزة، التي اصبحت تمتلك امكانيات، منحتها امتلاك القرار وحدها بيدها تحدده وفق المصلحة الوطنية".

وأشار إلى الاحتلال أوهم نفسه باغتيال القادة الفلسطينيين بأنه سينهي أعمال المقاومة، إلا أن أصبحت المقاومة أكثر عتادًا وتسليحًا من قبل، داعيًا إلى مواجهة العدو تحت خندق واحد.

ولفت الهندي، الى أن أمامنا فرصة كبيرة لخوض انتفاضة شعبية في الضفة، مؤكدًا أن جميع الفصائل، ستكون بجانبها.