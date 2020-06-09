حركة النهضة التونسية تنعي الفقيد  د. رمضان شلح

نعت حركة النهضة التونسية "جماعة الاخوان المسلمين"، اليوم الثلاثاء، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، الدكتور رمضان شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي.

وتتقدم حركة النهضة، باحر التعازي لعائلة الفقيد والشعب الفلسطيني، راجيةً من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، وان يسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي بتاريخ 6-6-2020 عن وفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة عن عمر ناهز الـ62 عامًا بعد صراع مع مرض عضال ألم به عام 2018.