إليك طريقة عمل المشروب الكركديه المركز وتمتع بطعمه

يبحث السكان عن الطريقة المثلى لعمل الكركديه المركز، التي يتميز بطعمه اللذيذ ولونه الخاص شبه الورد الداكن، إذ عكف الكثير من محبي المشروبات الطبيعية على صناعة الكركديه في البيت.

وجعل الناس مشروب الكركديه المركز مشروب دائمًا وحاضر على موائد الافطار الثلاثة، علاوة على تقديمه مشروبًا في المناسبات الخاصة والسعيدة والعامة.

ولمشروب الكركديه فوائد صحيه عديدة، حيثُ يعمل المشروب خفض الكولسترول ومدر للبول وغيره، موضح في أسفل المقالة.

وتعتبر طريقة عمل مشروب الكركديه، سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص كبير وصغير صنعه في البيت دون أي عناء.

ويسعى الكثير من الناس إلى توفير مشروب الكركديه في بيته؛ لطعمه اللذيذ وفوائد الصحية العديدة.

ولا تزال "وكالة فلسطين اليوم الاخباري" تقدم لحضراتكم تحضيرات للوجبات والحلويات والمشروبات مختلفة الأصناف، وفي هذا التقرير وفرّنا لكم خطوات عمل الكركديه المركز.

مقادير مشروب الكركديه المركزمكونات مشروب الكركديه المركز :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج

طريقة تحضير مشروب الكركديه :

أولاً: اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.

فوائد مشروب الكركديه:

1 - يخفض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب.

2 - يحسن عملية الهضم ويحمي من الإصابة بالإمساك.

3 - مدر للبول ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

5 - يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

6 - يهدئ الأعصاب ويخفف التوتر.

7 - ينشط الدورة الدموية في الجسم.