ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، منذُ بداية تعاملات الاسبوع، في وقت تشهد فيه الدولة استمرار اجراءات مواجهة وباء "كورونا".

ووصل الدولار ارتفاعه، بقيمة قرشين في البنوك، لتصبح جملة ارتفاعاته 47 قرشًا.

وأوضح الجهات الرسمية المصرية، أن الدولار سجل في البنك "الاهلي" المصري 16.25 جنيه للبيع مقابل 16.15 جنيه للشراء.

وفي بنوك "العربي الافريقي الدولي" والمشرق والمصري والمصرف والأهلي الكويتي بيريوس وقناة السويس والعربي الدولي ، فقد سجل سعر الدولار بيع بـ16.27 جنيه، و16.17 جنيه للشراء.

الجمعة الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر، بسأن مساعدة مالية قدرها 5.2 مليار دولار امريكي.

وأوضح النقد الدولي، أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاث الماضية.

وبين أن الاتفاق يضع القاهرة على أساس قوي لاستمرار التعافي من تداعيات أزمة "كورونا" العالمية.

وفق المقابل، أعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بمقدار مليار دولار أخرى في مايو/ أيار الماضي.

يشار إلى ان الاحتياطات الاجنبية في مصر بلغت في نهاية مايو 36 مليار دولار، نزولاً من 37 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان.