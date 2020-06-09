الداخلي بغزة يحذر من صفحات على مواقع التواصل تطلب تصوير أماكن وشوارع من القطاع

حذر جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها مخابرات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن صفحات على مواقع التواصل تطلب من المواطنين في قطاع غزة، بتصوير أماكن وشوارع محددة عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها لهم، مقابل مكافآت بأشكال مختلفة، مؤكدةً أن تلك الصفحات تتبع لمخابرات الاحتلال.

ودعت المواطنين، إلى الحذر من تلك الصفحات وعدم التعاطي معها، حيث لجأ الاحتلال لذلك نتيجة عجزه في تجنيد العملاء والحصول على المعلومات.

وأكدت الداخلية، أن الأجهزة المختصة تتابع ذلك، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتعاطى مع هذه الصفحات ويتعامل معها.