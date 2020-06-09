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يقف وراءها الاحتلال الاسرائيلي

الداخلي بغزة يحذر من صفحات على مواقع التواصل تطلب تصوير أماكن وشوارع من القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:39 - 09 يونيو 2020
تحذير من صفحات على مواقع التواصل يقف خلفها الاحتلال الاسرائيلي تحذير من صفحات على مواقع التواصل يقف خلفها الاحتلال الاسرائيلي
تقارير
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حذر جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها مخابرات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن صفحات على مواقع التواصل تطلب من المواطنين في قطاع غزة، بتصوير أماكن وشوارع محددة عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها لهم، مقابل مكافآت بأشكال مختلفة، مؤكدةً أن تلك الصفحات تتبع لمخابرات الاحتلال.

 ودعت المواطنين، إلى الحذر من تلك الصفحات وعدم التعاطي معها، حيث لجأ الاحتلال لذلك نتيجة عجزه في تجنيد العملاء والحصول على المعلومات.

وأكدت الداخلية، أن الأجهزة المختصة تتابع ذلك، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتعاطى مع هذه الصفحات ويتعامل معها.

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