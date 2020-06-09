انهيار الليرة السورية يتبعه إغلاق العديد من المحلات التجارية

أغلقت العديد من المحالات التجارية في عدة محافظات بسوريا، اليوم الثلاثاء، نتيجة انهيار الليرة السورية بشكل كبير في الفترة الحالية.

وشهدت أسعار جميع الأصناف ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق السورية، إضافة لتوقف الحركة في الأسواق، وفق وكالة "النشرة" اللبنانية.

وبينت الوكالة أن الاسعار ارتفعت إلى ضعفين وثلاثة أضعاف، وذكرت ان الصيدليات رفعت من أسعار الأدوية، لعدة اسباب: فقدان اصناف من الادوية، واستمرار انهيار الليرة السورية.

وسجلت الليرة السورية نحو 3000 ليرة مقابل ​الدولار​ الواحد، بحسب "النشرة"..

ومنذُ ديسمبر/ كانون الاول الماضي، ترجع صرف الدولار الامريكي في سوريا، 3000 ليرة مقابل دولار واحد، بعدما كان 650 ليرة.

ورأى الموقع اللبناني، أن انهيار الليرة السورية جاء نتيجة الشح الكبير بالدولار وإغلاق الحدود، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "​كورونا" العالمي​.