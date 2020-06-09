إيران تصدر حكمًا بالإعدام بحق عميل إيراني قدم معلومات لأمريكا عن سليماني

حكمت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، على مواطن إيراني متهم بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية بالإعدام، حتى الموت.

واوضح الناطق باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، ان السلطات حكمت على إيراني بالإعدام، لتقديمه معلومات عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني.

وأشار إسماعيلي، إلى أن حكم الاعدام سينفذ قريبًا على محمود موسوس مجد العميل لأمريكا و(إسرائيل)، وفق موقع "رويترز".

يشار إلى ان طيران الامريكي اغتال فيلق ال قدس اللواء قاسم سليماني، ومجموعة من قيادات الحشد الشعبي العراقي في مطار بغداد بالعراق، في فبراير الماضي، فيما ردت إيران على ذلك بقصف قواعد امريكية.