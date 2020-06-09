هنية يدعو زعماء الدول العربية والاسلامية بمواجهة سياسة الضم الاسرائيلية

دعا رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، زعماء الدول العربية والاسلامية بضرورة التحرك العاجل لموجهة سياسة الضم الاسرائيلية الجديدة على غور الاردن والقدس والمستوطنات المقامة في الضفة المحتلة.

ودعا هنية قادة الدول، خلال رسالة بعثها أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية، لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل الموقف الفلسطينيين الموحّد الرافض لمخططات الاحتلال بحق أرضه ومقدساته، وضرورة توفير شبكة أمان كاملة لحماية المشروع الوطني.

وشدّد على ضرورة تكثيف قادة الدول التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، لبلورة موقف دولي يعزّز المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على الاحتلال لوقف مخططاته التصفوية.

كما ودعا هنية، إلى وقف التطبيع مع حكومة الاحتلال، في ظل استمرار عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على مواجهة إرهابه.

وأكَّد على أنَّ الشعب الفلسطيني سواجه ارهاب الاحتلال بالمقاومة الشاملة، مشدّدًا على تمسك الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، حنى زوال الاحتلال.