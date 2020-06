مقطع فيديو يظهر الأمريكي "جورج فلويد" بحالة غير طبيعية  قبل وفاته

أظهر مقطع فيديو مصّور، اليوم الثلاثاء، لقطات جديدة للمواطن الأمريكي "جورج فوليد" من اصل افريقي، قبل مقتله بدقائق على يد شرطي امريكي.

وأوضحت اللقطات الجديدة بواسطة كاميرات المحالات التجارية، أن جورج كان غير قادر على الوقوف على قدميه، ويرجح البعض أنه كان متعاطي حبوب مخدر، أو مخمور.

كما وبيّنت، أن جورج رفض الجلوس في السيارة في بادئ الأمر، وهو بحالة غير طبيعية.

In the interest of the public, there is new surveillance footage of George Floyd’s arrest in the moments prior to his death. Make what you will of it.



Parts of this video were shown on CNN, but much of it was edited out.



Part 1/2:pic.twitter.com/79fK6TLuyy