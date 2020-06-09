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مقطع فيديو يظهر الأمريكي "جورج فلويد" بحالة غير طبيعية  قبل وفاته

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:12 - 09 يونيو 2020
"جورج فلويد" "جورج فلويد"
تقارير
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أظهر مقطع فيديو مصّور، اليوم الثلاثاء، لقطات جديدة للمواطن الأمريكي "جورج فوليد" من اصل افريقي، قبل مقتله بدقائق على يد شرطي امريكي.

وأوضحت اللقطات الجديدة بواسطة كاميرات المحالات التجارية، أن جورج كان غير قادر على الوقوف على قدميه، ويرجح البعض أنه كان متعاطي حبوب مخدر، أو مخمور.

كما وبيّنت، أن جورج رفض الجلوس في السيارة في بادئ الأمر، وهو بحالة غير طبيعية.

ووفق مصادر امريكية، وبناءً على تشريح الجثة من قبل طبيب شرعي، أن الرجل الامريكي جورج فلويد كانت مخدر بمادة الفنتانيل.

ودفع مقتل جورج، مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، إلى التظاهر في ولايات أمريكا، للمطالبة بالعدالة، فيما اصدر الرئيس دونالد ترامب قرارًا بنشر آلاف الجنود لضبط ما وصفهم بمثيري الشغب.

 

 

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