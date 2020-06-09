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الصحة تغلق مدرسة بعد تسجيل إصابة معلمة في شعفاط

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:55 - 09 يونيو 2020
تعقيم ضد فيروس كورونا (ارشيف) تعقيم ضد فيروس كورونا (ارشيف)
تقارير
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أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإغلاق مدرسة شعفاط الرسمية للبنات  في مدينة القدس المحتلة؛ حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد ا كتشاف إصابة احدى المعلمات بفيروس كورونا المستجد.

 وقال عضو لجنة طوارئ القدس منير الغول :"تم حجر 60 معلمًا ومعلمة وخمسة أذنة وعاملين في شركة تنظيف و3 سكرتيرات، بعد اصابة المعلمة".

وأضاف الغول، أنه يترتب عليهم التزامهم بالحجر الصحي في منازلهم، في  الفترة التي حددتها الصحة.

وذكر أن طواقم الصحة تجرى الآن تتبع 78 طالبة تواجدن بالمدرسة، والمخالطين، موضحًا أن الدوام في الفترة الماضية كان للهيئة التدريسية فقط.

يشار إلى ووزيرة الصحة د. مي كيلة، اعلنت اليوم، تسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا بالضفة المحتلة، ما رفع اجمالي الاصابات إلى 654.

 

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