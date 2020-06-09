الإمارات وإيران تسجلان وفيات وإصابات جديدة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة ومئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

واوضحت الصحة الاماراتية، انها سجلت حالتي وفاة و 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 283 والإصابات إلى 39904.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة، وفاة 74 شخصًا و2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 8425 والإصابات إلى 175927.

عالميًا، أصيب 7 ملايين و218 ألف 772 شخصًا، وتعافى 3 ملايين 554 ألف و630 حالة، وتوفي 409 ألف 104 شخص حول العالم، حتى الآن، بسبب فيروس كورونا.