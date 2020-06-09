دعوة للتغريد #على _العهد عصر اليوم وفاءً ووداعاً للدكتور رمضان شلح

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد والتدوين على وسم "#على_العهد " عصر اليوم الثلاثاء 9/6/2020 ، وذلك انطلاقا من عهد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في وداع أبي عبدالله "الدكتور رمضان شلح.

التدوين الذي سيبدأ في تمام الخامسة من عصر اليوم يأتي انطلاقاً من عهد الأمين العام المجاهد زياد النخالة في وداع أبي عبدالله " الدكتور رمضان شلح " ، قائلا: "سلام أخي وحبيبي أبا عبدالله عهد لك ولكل المجاهدين أن تستمر مسيرة الجهاد والمقاومة نحو فلسطين ونحو القدس"

ويشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م .

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما .