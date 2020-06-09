حزب دعاة الاسلام تنظيم العراق يقدم واجب العزاء بوفاة د. رمضان شلح

عبر حزب دعاة الاسلام تنظيم العراق، عن بالغ الحزن بوفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الحزب في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الرجل الصلب ذو الشخصية الفلسطينية الفذة بايع الله بنفسه وماله وجهده وبايع فلسطين وشعبها الابي الصابر للوقوف بوجه العدوان الصهيوني على هذا الشعب المظلوم الى الرمق الاخير وقد وفى ببيعه فنعم عقبى الدار".

وطالب أبناء حركة الجهاد الإسلامي بالسير على خطاه من اجل القضية المقدسة التي سقوها بدماء عزيزة وكريمة كدماء الشقاقي وغيره من المجاهدين.

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

شعبنا الفلسطيني الصابر

الاخوة في قيادة الجهاد الاسلامي

عائلة الفقيد المجاهد رمضان شلح

تلقينا ببالغ الحزن نبا وفاة المجاهد الصلب والشخصية الفلسطينية الفذة

امين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الحبيبة الدكتور رمضان عبدالله شلح

الرجل الذي بايع الله بنفسه وماله وجهده وبايع فلسطين وشعبها الابي الصابر للوقوف بوجه العدوان الصهيوني على هذا الشعب المظلوم الى الرمق الاخير وقد وفى ببيعه فنعم عقبى الدار

ونحن اذ نؤبن بفقد هذه الشخصية الاسلامية الكبيرة نشد على أيد ابناء الجهاد الاسلامي وكل الشعب الفلسطيني بمواصلة الدرب والعمل من اجل القضية المقدسة التي سقوها بدماء عزيزة وكريمة كدماء الشقاقي وغيره من المجاهدين الى تحقيق الامن والسلام والحرية لشعبنا الفلسطيني الابي وتحرير ارضهم وشعبهم من نير الاحتلال وكلنا مع هذا الشعب المظلوم

وجهاده لنيل حريته وتحرير ارضه واحقاق الحق والعدل

ونعلم ان هذا الشعب معطاء سينجب القادة والأبطال والمجاهدين

رحم الله الفقيد ورحم الله الشهداء جميعا من ابناء الحركة الاسلامية

في العالم

انا لله وانا اليه راجعون

حزب دعاة الاسلام

تنظيم العراق