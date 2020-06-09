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حركة الجهاد الاسلامي تنعي والدة الشهيد المهندس " يحيّى عياش"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:18 - 09 يونيو 2020
يحيى عياش يحيى عياش
تقارير
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نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء9/6/2020 الفاضلة الحاجة :" عائشة عياش" والدة الشهيد القسامي المهندس :يحيّى عياش التي توفيت اليوم ( الثلاثاء 9 يونيو 2020).

وقالت الحركة خلال بيان لها ان الحاجة توفيت اليوم بعد حياة ناصعة بالعطاء والرباط قضتها صابرة محتسبة طائعة لربها, لتلتحق اليوم بابنها القائد الشهيد يحيّى عياش الذي صال وجال مقاوماً ثائراً ومجاهداً وصار انموذجاً للجهاد و أيقونةً للأحرار والثائرين من أجل القدس وفلسطين.

تابعت الحركة :"نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه , وأن يسكنها الدرجات العلا من الجنة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"

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