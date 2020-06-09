والنعم يا من تركتم لنا الوصية في شظية.. محمد الفاتح

بقلم/ محمد الفاتح

«هز الرمح بعود الزين وانتم يا شباب منين

احنا شباب فلسطين والنعم والنعمتين»

والنعم يا صلاح الدين يا شاكر الاله في علاه يا داخلا عباءة النبي يا فارس القصواء، والنعم يا أنور المجد والفدائي يا سكر الليمون والبرق المعطر ليلة الحناء، يا آخر المدافعين عن شرف أمة مهيضة الجناح يا براعم الملاحم المضيئة في غد مثل نجمة الصباح يا سيف عز الدين ولعلة الرصاص في الاعراس يا فجرنا القريب في جزائر المجد على ذرا الأوراس يا شجر الورد الذي يزهر البارود والقمح المقاتل يا حمزة العربي يشهر في عكاظ سيفه ضد السلالات الجبانة في القبائل ..

يا أمراء الفتوحات .. يا سدنة المكان ويا سادة الزمان .. يا أسد الله الغالب ويا جيش طارق بالسفائن يشعل الشطان.

يا رأس حربة تطل من جمر السنين .. يا شهد آية تسيل من ندى السيوف يا من تحرروننا من عاهة الخوف ومن أسر الرغيف ..

يا ذروة العشق الالهي واللؤلؤ المخبوء في مدن الطيوب يا فدو قدسنا ويا استغفار شعبنا من عار (أوسلو) أم الذنوب..

يا ساكني طهر المآذن في توأم الاحرار في رفح .. الشجاعية .. يا سورة الاسراء تصهل في ظلام السجن أقمار حرية ..

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«غز الرمح بعين رابين وأنتم يا شباب منين

احنا شباب الاسلام والنعم والنعمتين»

والنعم .. يا من تركتم لنا الوصية في شظية:

نحن الموقعون أعلاه على قباب النور في السماء ..

لا تسألوا عن أصلنا وفصلنا .. نحن دمعة الخليل ابراهيم في الحرم الذبيح .. نحن تسبيح النبي في صلاته بالأنبياء .. جدنا القسام كان عودا من الريحان .. وردا من القرآن .. لكنه احترف الفداء ..

نحن اخترنا الحياة في لونها الوردي وشكلها الابدي .. نحن انتقينا حلاوة الانشطار والانتشار كالضوء كالغبار الحلو في الوطن .. كي لا يرهق ميزانيات الجيوش والعروش الناخرة ثمن الكفن .. نحن قررنا بأن نحيا نيابة عن موتى وهبوا ظهورهم للأنظمة كيما تهب الأوطان للشيطان .. نحن انفجار الحق ضد من عقروا خيولنا وحالوا دوننا ودون قدسنا سبية يلتف حول جيدها ثعبان سموه في الزمن المؤمرك (الاستيطان).

نحن الرد نحن الوعد يا عرب الفضائح والمدائح يا من تقايضون الدين بالدولار .. يا من تعززون حصون خيبر وتطاردون نيابة عنها أمير (ذو الفقار)

(زغب الحواصل) أعذرونا .. في لحظة اكتشاف الوطن نادى منادى الأنبياء .. هاني أطل ملوحا ..وعماد عقل يرفع الرايات ابراهيم يحمله على الأكتاف سيل من الشهداء .. فما كنا لنخلف موعدا لهكذا لقاء .. يا والدينا سامحونا اذ نمضي بلا شجر ولا ماء نورثه بنينا .. هي سنة الله ودرس تحفظونه مات النبي ودرعه مرهونة.

(أسرى القماط) – قال أنور – اعتقوني .. لم يبق الزمان لأمكم من حلى .. فمن ذا يسد الدين دمي لا يكتب الشيكات وبورصات عصر النفط لا تعترف بدم الحسين .. من مغرب الجوع لمشرق الحرمان ظل يدعونا لنتلو خطبة أبيه على الركبان (لقد ملأتم قلبي قبحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني الموت أنفاسا وأفسدتم على رأبي بالعصيان والخذلان)

«هز الرمح وقول للسلطة احنا أبناء الاسلام

أخذنا بثأر اخوانا الشرطة والنعم والسبع تنعام»