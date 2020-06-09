الاحتلال يهدم سبعة منازل ومحلًا تجاريًا في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 9/6/2020 ، سبعة منازل ومحلا تجاريا في القدس المحتلة وباديتها الشرقية، بحجة عدم الترخيص.

وشرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة ، بهدم محل تجاري يعود لعائلة أبو صبيح بمنطقة الطور في القدس المحتلة، بعد اقتحامها بآليات وجرافة عسكرية.

وهدمت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلا في حي السويح ببلدة سلوان، مقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي التي تعيل ثمانية أطفال، وتلقت العائلة أمرا بالهدم قبل 6 أشهر تقريبا، ولم تستطع توكيل محام أو مهندس بسبب ظروفها الصعبة.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال خمسة منازل في تجمع المنطار البدوي شرق القدس، وصادر محتوياتها، تعود ملكيتها للمواطنين إبراهيم عمر حمادين، وخليل إبراهيم الهذاليل، وزكي خليل وسليم زحايكه، وشاكر مشاهرة.

وتأتي عمليات هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في إطار التمهيد لتنفيذ مشاريع استيطانية ومشاريع الضم؛ للسيطرة على أراضي القدس المحتلة بالإضافة إلى الأغوار وأكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية.