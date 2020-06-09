الشخرة يحذر من إصابة العشرات "بكورونا" في الخليل..؟؟

توقع مدير عام الرعاية الصحية الأولية الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة ، ان تسجل عشرات الإصابات بفايروس كورونا في الفترة المقبلة خاصة في مناطق الخليل ، بسبب عدم إلتزام المواطنين بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة ، إضافة إلى الاحتكاك المباشر مع العمال والمواطنين داخل الخط الاخضر .

وأكد الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الطواقم الطبية تعمل باستمرار لأخذ العينات في كل المناطق خاصة للمخالطين ، كإجراء احترازي ، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة ستقوم بتوجيه التوصيات إلى المحافظين لإتخاذ اجراءات قانونية صارمة لتمكن من حصر الوباء ،لالا سيما بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمالية حدوث كوارث بسبب الانفتاح في العالم .

وبين الشخرة أن اليوم سيتم التأكد من حالة يشتبه بإصابتها بفايروس كورونا ، لافتا إلى أن 1500 عينة تم أخذها خلال اليومين الماضيين لمخالطين خاصة في مناطق جنين وسلفيت والخليل.