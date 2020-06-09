20% من حجاج كل دولة العام الحالي لإتمام موسم الحج

تواصل المملكة العربية السعودية البحث عن تصور لتنظيم موسم الحج للعام الجاري 2020-2021،وتضع مزيداً من الشروط لتتمكن من تنظيم موسم الحج في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء 9/6/2020 (رويترز) للأنباء، إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظراً لتفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد.

وبينت الوكالة أن السلطات السعودية قد تسمح حج 20% فقط من العدد المعتاد من حجاج كل دولة.

وأشارت الوكالة أن قيادة المملكة تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.