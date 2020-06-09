أسعار الذهب في السعودية بالدولار والريال اليوم الثلاثاء 9/6/2020

يتابع السعوديون اليوم الثلاثاء 9/6/2020 وبشكل يومي اسعار الذهب في بلادهم وغيرها من الدول الاخرى وخاصة في ظل انخفاض اسعار الدولار الامريكي .

يقدم لكم الموقع أولاً بأول اسعار الذهب في السعودية مقابل الريال والدولار وخاصة في ظل تذبذب اسعار الدولار عالمياً .

نستعرض أسعار الذهب بالبورصة السعودية للذهب بدون مصنعية، أي السعر اليومي العالمي بكل بورصات العالم ولكن بالريال السعودي، وبعدها ننتقل لمناقشة وتوضيح أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم وأيضاً أسعار شراء الذهب بالسعودية اليوم، والآن هيا نتعرف على سعر غرام الذهب بالريال السعودي اليوم الثلاثاء 9/6/2020.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 يسجل 204.44 ريـال سعودي .

*عيار 22 سجل 187.41 ريـال سعودي .

*وعيار 21 يسجل 178.89 ريـال سعودي .

*عيار 18 يسجل153.33 ريـال سعودي .

*عيار 14 يسجل 119.26 ريـال سعودي .

*عيار 12 يسجل 102.22 ريـال سعودي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 6،358 ريـال سعودي أي ما يعادل 1،694 دولار أمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية 1،431 ريـال سعودي أي ما يعادل 381.32 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو 204،443 ريـال سعودي أي ما يعادل 54،473 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية بالدولار اليوم الثلاثاء9/6/2020:

الذهب عيار 24 بالدولار: 54.47 دولار.

الذهب عيار 22 بالدولار: 49،93 دولار.

جرام الذهب عيار 21 بالدولار: 47.66 دولار.

جرام الذهب عيار 18 بالدولار: 40،86 دولار.

كم سعر بيع الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية

عيار الذهب 24 قيراط سعره بالمصنعية اليوم للجرام بالسعودية: من 225 – 255 ريال .