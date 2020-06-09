تجمع براق وفرع جامعة الأمة المقاومة ينعيان د. رمضان شلح

نعى التجمع الموريتانى للدفاع عن القدس ودعم محور المقاومة "براق" وفرع جامعة الامة المقاومة، د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكد تجمع براق وفرع جامعة الأمة أن د. رمضان كان رمزًا من رموز النضال والعزة وركن مكين من أركان محور المقاومة الشريف ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان مشترك لتجمع براق وفرع جامعة الأمة ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا" صدق الله العظيم.

بقلوب تعتصر ألما تلقينا نبا رحمة رمزا من رموز النضال والعزة وركن مكين من اركان محور المقاومة الشريف الا وهو الامين العام للجهاد الإسلامي المؤتمن منذ الارهاصات الاولى لمسيرته على الجهاد وعلى التضحية والوفاء في سبيل قضايا الامة المصيرية.

إننا في التجمع الموريتانى للدفاع عن القدس ودعم محور المقاومة وفرع جامعة الامة المقاومة لنرفع اخلص التعازي لحركة الجهاد وللشعب الفلسطيني ومحور المقاومة واحرار العالم في هذا المصاب الجلل والذى بدون شك لن يزيد الجميع الا اصرارا على درب الشهيد الدكتور رمضان شلح رجل الاجماع الوطني الفلسطيني بشهادة كل الفصائل إن هذا الرجل ظل وحيدا من بين قادة العمل النضالي الفلسطيني واقفا صامدا رغم الضغوط ورغم الهجمة الشرسة ورغم تمالؤ الحليف والصديق ظل شلح واضح الرؤية والبوصلة لم يتنكر للحليف والنصير بل ازداد صلابة وجرأة وبوحا بالمواقف الشريفة المبدئية مما تعرضت له سوريا الشموخ والاباء وواضحا مما يحاك ضد المقاومة الشريفة في لبنان وكذلك ما تتعرض الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

لقد كان رمضان شلح من طينة نادرة وكانت تفوح من عينيه معاني الحرية والثبات ظل ذلك جليا في كل مسيرته الحافلة بالنضال وبالمخاطر ونحن على يقين بان رحيل هذه القامة الكبيرة سيعطى دفعا قويا لأبناء سرايا القدس والقسام والبقية لتحرير الارض من دنس العصابات الصهيونية الوحشية.

رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته

وإنا لله وإنا اليه راجعون

المكتب التنفيذي