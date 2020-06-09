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حماس :تصريحات "الشيح" دليل على عدم جدية السلطة في مواجهة مشروع الضم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:45 - 09 يونيو 2020
حسين الشيخ حسين الشيخ
تقارير
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أكد حازم قاسم الناطق بأسم حركة حماس اليوم الثلاثاء9/6/2020 ان تصريحات عضو اللجنة المركزية فتح حسين الشيخ حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وقال قاسم  التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الصهيوني.

وبين ان إستمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

وطالب السلطة بتطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني.

 

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