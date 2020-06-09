محمد دحلان يعزي الأمين العام لحركة الجهاد القائد النخالة بوفاة الدكتور شلح

قدم القائد الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان التعازي للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة اليوم الثلاثاء 9/6/2020، بوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح الذي وافته المنية السبت الماضي بعد مرض استمر لعامين .

ويشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما .