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محمد دحلان يعزي الأمين العام لحركة الجهاد القائد النخالة بوفاة الدكتور شلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:26 - 09 يونيو 2020
محمد دحلان محمد دحلان
تقارير
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قدم القائد الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان التعازي للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة اليوم الثلاثاء 9/6/2020، بوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح الذي وافته المنية السبت الماضي بعد مرض استمر لعامين .

ويشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما .

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