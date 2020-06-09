الدكتور القرضاوي يعزي القائد النخالة بوفاة د. رمضان

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي معزيًا بوفاة د. رمضان عبدالله شلح.

وأعرب فضيلة الدكتور القرضاوي عن عزائه الحار لحركة الجهاد الاسلامي والشعب الفلسطيني وأسرة الفقيد الكبير داعيا الله تعالى أن يتغمده بالرحمة الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى.

يُشار إلى أن الدكتور رمضان شلح توفي يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال ألم به، وفق بيان لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت حركة الجهاد في بيانها: "ننُعي الأمين العام السابق د. رمضان إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما.