المخابرات المصرية تعزي الامين العام القائد زياد النخالة بوفاة د. شلح

قدمت هيئة المخابرات المصرية العامة اليوم الثلاثاء 9/6/2020 التعازي للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة بوفاة القائد الوطني الدكتور رمضان عبد الله شلّح .

وأعربت هيئة المخابرات المصرية العامة عن بالغ التعازي والمواساة باسم القيادة والشعب المصري الشقيق بوفاة الفقيد الكبير الذي ناضل على الدوام من أجل قضيته وشعبه وأمته.

ويشار الى ان الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت الماضي ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال، وفق بيان لحركة الجهاد الإسلامي، "نعت فيه أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما .