إعلان مهم من المجلس الأعلى للقضاء بغزة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بغزة، اليوم الثلاثاء استئناف العمل بكافة القضايا أمام محاكم الصلح والبداية مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات اللاصق الأحمر وقضايا القتل وقضايا الموظفين الجزائية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة محمد عابد، في بيان صحفي، أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة الضوابط والتعميمات الواردة من الجهات الطبية والمختصة من حيث تناسب أعداد المتقاضين مع أماكن انعقاد الجلسات، وعدد الحضور في مرافق المحكمة والتباعد الجسدي والالتزام بلبس اللثام الطبي بالإضافة إلى: "منع تواجد أي مواطن ليس له عمل رسمي باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة"