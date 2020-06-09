مشعل : د.شلح تعامل مع الجميع وناضل مع شركائه في مسيرة المقاومة

أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، إن فلسطين والمقاومة بعمومها خسرت القائد رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي برحيله.

وقال مشعل في كلمة له خلال لقاء متلفز على قناة الأقصى الفضائية، ان الراحل شلح قائد كبير وذو عقلية فذة، وصاحب قرار، فيما يمتلك رؤية واسعة.

وأضاف "شلح رحل لكنه باق في الذاكرة، نهجه يمثل مدرسة يسير الناس عليها ويتناقلوها"، مشيرا إلى أنه عاش مع الراحل شلح 25 عاما ودافعا معا عن المقاومة وشعبنا و"كان كل منا عونا للأخر".

وأوضح رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، أن شلح تعامل مع الجميع، وناضل مع شركائه في مسيرة المقاومة.

وشدد مشعل على أن حركة الجهاد اشتد فعليا عودها وقويت في عهد الراحل القائد شلح، وأصبحت اسما لامعا.

وتابع أن الفقيد القائد ظلَّ يناضل من أجل الوحدة الوطنية ولم يخذل حركة "حماس، وفي الوقت نفسه لم يخترق موقف حركة الجهاد الإسلامي القائم على الشورى والمؤسساتية، فيما حرص على استقلالية قرار حركته في ظل الخصوصية الوطنية الفلسطينية.

وأكد مشعل أن الفقيد شلح ترك إرثا كبيرا على الصعيد الوطني والوحدوي ومحاولة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأنه ولابد أن يحفظ الجميع هذا الإرث.

ويشار الى ان الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما .