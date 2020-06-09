يشهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 9-6-2020 ارتفاعًا ملحوظًا بشكل كبير.

ولأسعار الليرة مقابل الدولار الأمريكي سعرين للبيع والشراء أحدهما في السوق السوداء والأخر في البنك المركزي اللبناني.

وتحظى أسعار الليرة على اهتمام المواطن اللبناني الكبير بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ونقدم إليكم أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 9/ 6/ 2020 على النحو التالي:

– الشراء بسعر 3890 حدا أدنى.

– البيع بسعر 3940 حدا أقصى.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء= 3890 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيع السوق السوداء = 3940 ليرة لبنانية

أما أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي لهذا اليوم الثلاثاء 9/6/2020 1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.00066 دولار ،

وقد سجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان اليوم الثلاثاء 9\6\2020، كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان 3,200 ل.ل.

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وأقرّت الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".