خلل في " Google "

كشف موقع " Downdetector الإلكتروني الذي يتعقب مورد الإنترنت اليوم الثلاثاء9/6/2020 ، بظهور مشاكل في عمل مخدمات Google في عدة بلدان.

وأشار الموقع، إلى أن هذه المشاكل ظهرت على سبيل المثال، في عمل محرك بحث Google وكذلك خدمة استضافة الفيديو (video hosting service) YouTube.

واشتكى حوالي 65٪ من مستخدمي موقع Google الرئيسي، من وجود مشاكل في خدمة البحث، ولم يتمكن 34٪ من تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ومعظم حالات الفشل المبلغ عنها على YouTube((65٪ تلخصت في عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو، وواجه 28٪ مشكلات في تحميل الموقع، ولا يستطيع 5٪ الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو الخاصة بهم.

وتأتي الشكاوى حول هذه المشاكل بشكل رئيسي من المستخدمين في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا، والبرازيل.

وفي روسيا واجه سكان موسكو مشاكل، ويشكو مستخدمو العاصمة بشكل رئيسي من خلل في محرك بحث Google.