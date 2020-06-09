مهجة القدس: الأسير المجاهد إياد أبو ناصر يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الثلاثاء9/6/2020 ، أن الأسير المجاهد إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر (37 عاماً)، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 09/06/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن ثمانية عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إياد أبو ناصر من مواليد بتاريخ 07/08/1983م، وهو أعزب؛ وشهد وضعه الصحي خلال مدة اعتقاله تدهوراً وإهمالاً طبياً من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وأجريت له عملية جراحية ثلاث مرات، وفشلت العملية الجراحية التي أجريت له مرتين بمنطقة البطن في مستشفى "آساف هروفيه"، بسبب النسيان المتعمد والإهمال الطبي من قبل الأطباء الصهاينة لكتلة من الخيوط البلاستيكية داخل الجرح من شهر 1 عام 2007م حتى شهر 12 من عام 2010م حيث أجريت له عملية جراحية ثالثة في نفس الجرح بعدما ساء وضعه الصحي بعد مماطلة وتسويف رافقها آلام ومعاناة شديدة وتم اكتشاف الخيوط البلاستيكية في العملية الثالثة وإزالتها، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.