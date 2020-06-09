السنوار يعزي القائد النخالة بوفاة د. رمضان شلح

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة رسالة عزاء من رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار معزيًا بوفاة د. رمضان عبد الله شلّح الذي قضى إلى ربه بعد مسيرة حافلة من الجهاد والثبات والرباط في سبيل الله.

وقال السنوار خلال رسالته: "إننا وكل شعبنا وأحرار أمتنا والعالم فقدنا قائدا وطنيا وإسلاميا فذا ونموذجا وقامة سامقة وشامخة كرس حياته من أجل الاسلام ومن أجل عزة شعبنا ورفعة مقاومتنا ووحدة صفنا".

وقدم السنوار تعازيه للأمين العام لحركة الجهاد القائد النخالة ولقيادة الحركة وكوادرها وانصارها بفقيد فلسطين والأمة الدكتور رمضان شلّح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يعوضنا ويعوضكم بفقده خيرا وأن يثبتنا على طريق الحق والجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من دنس الغاصبين.