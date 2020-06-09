"القائد النخالة" يتلقى اتصالات هاتفية عدة معزية بوفاة د. رمضان

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اتصالات هاتفية من جهات عدة لتقديم واجب العزاء بوفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة.

وعبر المتصلون جميعًا عن حزنهم الشديد لوفاة د. رمضان، مؤكدين أنه رجل وطني وحدويٌ كبير خسره الشعب الفلسطيني.

القائد النخالة تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مساء أمس الاثنين، معزيًا بوفاة د. رمضان عبدالله الأمين العام السابق للحركة.

كما تلقى القائد النخالة اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، حيث عبر الأخير عن مواساته بوفاة الأخ العزيز المجاهد الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح، ويعرب عن عزائه الحار لحركة الجهاد الاسلامي والشعب الفلسطيني وأسرة الفقيد الكبير داعيا الله تعالى أن يتغمده بالرحمة الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى.

فيما يتلقى القائد النخالة اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقدم وزير الخارجية القطري نيابة عن دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، واجب العزاء بوفاة د. رمضان عبدالله شلح.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي بتاريخ 6-6-2020 عن وفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة عن عمر ناهز الـ62 عامًا بعد صراع مع مرض عضال ألم به عام 2018.