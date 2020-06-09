سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 9/6/2020

يواصل الدولار الامريكي الارتفاع مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء9/6/2020 ، لتشهد الليرة السورية مزيداً من الانهيار وليتخطى الدولار حاجز الـ3000 ليرة سورية ، في حين اكدت مصادر مصرفية ان الدولار تخطى الـ4000 ليرة في معظم المناطق .

مع بدء التطبيق الامريكي للعقوبات على سوريا تواصل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 9/6/2020 الانهيار بشكل كبير مقابل الدولار الامريكي .

الليرة السورية هوت إلى مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء 9/6/2020 ، لتسجل دمشق أدنى سعر لها على الإطلاق، بعد تعدي الدولار حاجز 2900- 3000 ليرة، خاسرة أكثر من 300 ليرة خلال يوم واحد .

سعر صرف الدولار الامريكي يواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء 9/6/2020 مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 31%.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 2900-3000 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء9/6/2020

*سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية 704.00 ليرة سورية

*سعر اليورو في سوريا مقابل الليرة السورية 794.68 ليرة سورية

*سعر الجنيه الاسترليني في سوريا 894.75 ليرة سورية

*سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية 524.36 ليرة سورية

*سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية 106.59 ليرة سورية

*سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية 75.84 ليرة سورية

*سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية 2288.31 ليرة سورية

*سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 187.58 ليرة سورية

*سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية 992.95 ليرة سورية

*سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية 1864.41 ليرة سورية

*سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 191.66 ليرة سورية

*سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية 193.38 ليرة سورية

*سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية 1828.10 ليرة سورية

*سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية 43.40 ليرة سورية

*سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية 643.19 ليرة سورية

*سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية 731.05 ليرة سورية

*سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية 76.71 ليرة سورية

*سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية 490.65 ليرة سورية

*سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية 99.36 ليرة سورية

*سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية 10.33 ليرة سورية

*سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية 46.56 ليرة سورية