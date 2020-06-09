إصابة 4 عسكريين بعد تحطم طائرة أمريكية في بغداد

أصيب 4 عسكريين من القوات الأمريكية مساء أمس الاثنين جراء تحطم طائرة من نوع (إس-130) اثناء هبوطها في قاعدة التاجي العسكري شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية في وكالة سبوتنيك الروسية، إن طائرة من نوع "إس- 130" انحرفت عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي وتعرضت لحادث خطير في قاعدة التاجي".

وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة".

وكشف المصدر عن أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث لم يتسبب بحريق في الطائرة".

وبدوره قال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.

وقبل ساعات، أعلن الجيش العراقي أن عناصر مسلحة مجهولة أطلقت ليل الاثنين صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في هذا البلد.