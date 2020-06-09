أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-6-2020 الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيكل



شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في قطاع غزة انخفاضًا واضحًا أمام الشيكل الإسرائيلي لا سيما الدولار الأمريكي.

وتحظى أسعار العملات في قطاع غزة على أهمية كبيرة واهتمام بالغ خاصة لدى الكثير من المستثمرين وأصحاب العقارات.

وانخفض سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي منذ بداية الأسبوع الماضي ويعتقد الكثير من المختصين أن السبب يعود لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-6-2020

وجاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في قطاع غزة على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.42 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.80 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 3.83 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.21 شيكل