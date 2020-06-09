حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-6-2020: انخفاض درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الفلسطينية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-6-2020 انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الأرصاد إلى أن الأجواء تبقى حارة بوجه عام في مختلف المناطق، أما في ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما غدًا الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم الخميس المقبل أوضحت الأرصاد بأنه لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون في ساعات الليل معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.