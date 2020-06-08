3 خطوات لعمل السلطة التركية بالجوز في 5 دقائق

تعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز في مدة لا تستغرق منك خمسة دقائق في البيت، إذ السلطة بطمعها اللذيذ والشهي، كما وتنتمي السلطة التركية إلى الاطباق التركية العريق، المعروف بأصلتها الفريدة، كما انها تتميز بحضورها القوي على موائد الافطار.

وتعتبر خطوات طريقة عمل السلطة التركية بالجوز في البيت، بسيطة وسهلة، كما يترتب على المعدّ تحضير مكوناتها، ونفيذ خطوات عملها.

وتُعرف السلطة التركية، بأنها ذا رونق جميل عندما تتواجد بين الاطباق والاصناف الأخرى من المقبلات على موائد الإفطار، لهذا يعتبر طبقها هام.

وتقدم السلطة التركية بالجوز، على الموائد، خاصة في المناسبات والأكلات الجماعية، لذلك تعتبر طبق هام على موائد الاكل.

وعند العرب، اشتهرت السلطة التركية، بحضورها القوي بين الوجبات الرئيسية، علاوة عن طعمها الشهي، خاصة مع الثورة التكنولوجية وعالم الانترنت التي أصبحت تتواجد على محركات البحث مثل "جوجل" ويمكن لأي شخص أن يحمل طريقة عملها ويطبقها في منزله بكل سهولة.

ويواصل موقع "فلسطين اليوم الاخباري"، تقديم خدمات لطرق عمل الوجبات والمشروبات المتنوعة، خلال هذا المقالة قدمنا لكم طريقة عمل السلطة التركية بالجوز.

زننوه لكم أيها السادة، أن في الآونة الأخيرة، ازدادت طلبات التعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، المعروفة برونقها الخاص، عن غير السلطات الأخرى، ونتيجة ذلك قمنا بتوفير طريقة عمل السلطة.

وتنمي السلطة التركية بالجوز بعد ان حققت شهرةً واسعة بين العائلات العربية، إلى المطبخ التركي العريق.

وفي هذه المقالة سنتعرف إلى مكونات ومقادير السلطة التركية، وكذلك القيمة الغذائية لها.

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

ثالثًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.