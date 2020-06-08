شاهد طريقة عمل البسبوسة وسر نجاحها وإليك فوائدها الصحية

حلوى البسبوسة، يتجه الكثير من الناس إلى شبكات الانترنت للتعرف على طريقة عمل البسبوسة في البيت، التي اشتهرت بطعمها اللذيذ ورائحتها الشهية.

طريقة عمل البسبوسة، وتعتبر البسبوسة من الحلويات اللذيذة الذي يعشقها كل متناول، إذ تعد طريقة البسبوسة سهلة جدًا، ويترتب على الصانع تحضير المكونات، والتعرف على الخطوات العمل.

ويعود أصل حلوى البسبوسة إلى الحلويات المصرية القديمة، ومع الانفتاح التكنولوجي وثورة الانترنت من العام العشرين بعد الالفين، تعرف الكثير من الناس في الدول العربية على حلوى البسبوسة، لتبدأ في الشهرة الواسعة.

ولحلوى البسبوسة مميزات عدة، إذ يعتبر طمعها شهي ولذيذ عن التذوق بقطعة واحدة، فضلاً عن رائحتها النافذة القوية، وسهولة اعدادها في البيت.

ولا يزال موقع فلسطين اليوم الاخباري، يقدم لحضراتكم خدمات صناعة الوجبات والمشروبات، في هذه المقال طريقة عمل حلوى البسبوسة في أقل من ساعة.

مدة تحضير البسبوسة:

وتستغرق عملية اعداد حلوى البسبوسة 10 دقائق، وطهي من 30 إلى 40 دقيقة.

مكونات حلوى البسبوسة (مقادير):

3 أكواب من السميد الخشن.

كوب إلا ربع من اللبن الزبادي.

كوب وربع من الزبدة.

نصف كوب من جوز الهند.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف كوب من اللوز الشرائح.

لوز صحيح للتزيين.

قطر بارد.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد.

رشة من الملح.

طريقة عمل حلوى البسبوسة:

أولاً :قم بوضع (اللوز والسكر)، وبعدها اخلطهما على السرعة المتوسطة إلى الحصول على المزيج الناعم، ثم وأضف عليهما كل من السميد والملح، والزبدة ويتم الخفق جيداً.، ثم اضف جوز الهند واللبن الزبادي وماء الورد والبيكنج بودر.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، أضف بيكربونات الصودا الى ما سبق، ثم اخلطهما للحصول على المزيج المتجانس.

ثالثًا: وبعدها افرد العجينة في صينية مدهونة بالطحينية، وبعدها وزع عجينة البسبوسة، ثم قطعها بالشكل الذي تريدين، مع وضع حبة من اللوز في كل مربع أو مثلث تم تقطيعه.

رابعًا: ادخل الصينية الفرن وتترك لمدة نصف ساعة تقريباً إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم أوضع الصينية تحت الشواية لمدة دقائق إلى أن تحمر من الأعلى، ثم تخرج من الفرن.

خامسًا: وفي الخطوة الاخيرة أصب القطر البارد على البسبوسة الساخنة، وتناولها بكل صحة وشفاء.

فوائد صحية عند تناول حلوى البسبوسة:

وينصح خبراء التغذية عن تناول حلوى البسبوسة، ان تتبع تلك النصائح للحفاظ على صحة الجسم، وهي:

أولاً: استخدم الحليب خالي الدسم لتقليل السعرات الحرارية قليلاً، لأن البسبوسة بها كمية كبيرة من السكر وسعرات حرارية عالية.

ثانيًا: وينصح الخبراء مرضى السكري بالاكتفاء بقطعة صغيرة جدَا من البسبوسة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

ثالثًا: أما بالنسبة لمرضى القلب، فقدم الخبراء نصيحة بتناول البسبوسة بكميات ملائمة مع استخدام الحليب خالي الدسم، معللين ذلك أن كمية السكر العالية قد تؤدي الى السمنة مما يضغط على القلب والشرايين.