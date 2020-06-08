الرئيس عباس يقدم التعازي للقائد "النخالة" برحيل د.شلح

قدّم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، التعازي من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على رحيل الفقيد د. رمضان شلح، أمينها السابق، الذي وافته المنية السبت، نتيجة مرض عضّال.

وعزّا عباس، خلال اتصال هاتفي بالنخالة، برحيل د. شلح، مؤكدًا أنه بوفاته خسرنا قامة وطنية كبيرة، داعيًا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

يشار إلى أن د. شلح من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، وتولى منصب الأمين العام للحركة عام 1995 بعد اغتيال العدو الصهيوني قائدها فتحي الشقاقي، واستمر في تحمله مسؤولية الأمانة العامة للحركة حتى العام 2018.