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زوارق الاحتلال تطلق النار صوب الصيادين في بحر السودانية وقنابل إنارة شرقي القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:30 - 08 يونيو 2020
بحرية الاحتلال (تعبيرية) بحرية الاحتلال (تعبيرية)
تقارير
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أطلقت زوارق الاحتلال الاسرائيلية الحربية، مساء اليوم الاثنين، النار اتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر من شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الصيادين أثناء عملهم قبالة منطقة السودانية، دون وقوع إصابات.

وأشار إلى ان الصيادين اضطروا مع مراكبهم للانسحاب إلى الشاطئ، خشية على حياتهم.

وفي الوقت ذاته، ذكر أن دبابات الاحتلال أطلق عدة قذائف إنارة في منطقتي القرارة شرق خانيونس وفي محيط "مكب النفايات" بدير البلح وسط القطاع، دون معرفة الأسباب.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها المستمرة على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة التي تشكل شريحة هامة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتهدف من وراء ذلك ضرب الاقتصاد الوطني واستهداف المواطنين.

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