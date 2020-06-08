خطوات التسجيل في كلية خالد العسكرية

نقدم لكم خطوات التقديم فى كلية الملك خالد العسكرية، من خلال kkmar.gov.sa .
ولمزيد من المعلومات سنقوم بوضع رابط الدخول المباشر إلى الموقع المباشر لكلية الملك خالصد لحضراتكم.
خطوات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية
- أولاً- قُم بالدخول بكلية الملك خالد العسكرية، وذلك من خلال النقر على الرابط بالأسفل.
- ثانياً- يتم تحميل النماذج بالموقع، مع مرعاة التحقيق بشكل جيد من المعلومات، حيث شددت لجنة القبول على ذلك، لأنه فى حالة عدم وضوع البيانات لم يتم قبول الطلب.
- ثالثاً- يجب أن يكون لمن يرغب فى التقديم حساب على منصة أبشر، لكى يستطيع متابعة الإجراءات الباقية.
رابط التقديم فى كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين
والآن بمقدرت جميع الجامعيين بالدخول إلى الصفحة المباشرة للتقديم عبر الموقع الرسمي kkmar.gov.sa . ولمزيد من المعلومات من هنا