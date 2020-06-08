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تراجع الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذُ تعاملات 4 مارس الماضي

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 21:56 - 08 يونيو 2020
تراجع الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذُ تعاملات 4 مارس الماضي تراجع الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذُ تعاملات 4 مارس الماضي
تقارير
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أكد اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي استقر عند أدنى مستوى له منذُ ثلاثة أشهر من تعاملاته المصّرفية.

وأوضح الاقتصاديون، أن سعر الدولار تراجع اليوم، أمام الشيكل بسعر 3.45 شيكلاً، فيما عدّوا ذلك التراجع، بسبب استمرار الاحتجاجات الامريكية بعد مقتل المواطن "جورج فلويد" اختناقًا على يد شرطي ذي بشرة بيضاء.

ومنذُ 4 مارس/آذار الماضي، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية.

وأشاروا، إلى سعر صرف الشيكل شهد تحسنًا واضحًا في هذه الأيام، بسبب استقرار الوضع في الحكومة الإسرائيلية، بعد أزمة شهدتها من تفشي فيروس كورونا.

 وجاء سعر صرف الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين 8/6/2020، على النحو التالي:

اليورو الأوروبي: 3.91

الدولار الأمريكي: 3.46

الدينار الأردني: 4.88

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